Dopo la pausa delle nazionali può dolorosa della storia del calcio italiano (pari solo a quell'Italia-Svezia di cinque anni fa), è ripartito il campionato. Un finale di stagione per provare a dimenticare la sconfitta contro la Macedonia. Non sarà facile, soprattutto per quei giocatori che sono stati protagonisti della triste notte di Palermo.Tra i giocatori più criticati dopo il fallimento azzurro ci sono sicuramente Ciro Immobile e Nicolò Barella.Contro il Sassuolo non ha segnato, nonostante abbia avuto occasioni per farlo. Immobile quando veste la maglia biancoceleste, difficilmente non sfrutta le opportunità e il gesto di rabbia, quasi frustrazione dopo uno dei gol mancati sono il segnale di un giocatore che non è sereno mentalmente e non potrebbe essere altrimenti.Basterà la vittoria contro la Juventus per riprendersi? La prestazione nel derby d'Italia lascia dei dubbi. Il centrocampista neroazzurro ha sofferto la fisicità e la corsa di Adrien Rabiot, affermazione che qualche mese fa sembrava impossibile anche solo pensarla. Barella dopo un anno e mezzo da protagonista assoluto con il club e la maglia azzurra si è fermato, Simone Inzaghi lo aspetta, per vincere lo scudetto ne ha bisogno.IL RISCATTO DI INSIGNE - Gol e assist nella vittoria del Napoli per 3-1 contro l'Atalanta, in una partita potenzialmente decisiva per la corsa al titolo.L'esterno del Napoli vuole lasciare la sua città prima di trasferirsi in Canada al Toronto regalando una gioia ai tifosi. Intanto, ha saputo subito reagire al momento più basso della sua carriera. Si perché nel 2017 contro la Svezia Insigne rimase in panchina per 90 minuti, questa volta è stato uno dei protagonisti della disfatta azzurra.Chi non ha avuto la possibilità di reagire sono Berardi e Jorginho.Berardi non è stato neanche convocato per un problema fisico, Jorginho invece è rimasto in panchina nella sconfitta del Chelsea contro il Brentford. Avranno la forza di reagire in questo finale di stagione?