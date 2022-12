Il 2022 delsi chiude nel segno di. Escluso dalla formazione titolare per la sfida di fine anno contro il, per motivi definiti dal tecnico Erik Ten Hag di "disciplina interna", l’attaccante dei Red Devils è entrato nella ripresa e ha regalato il successo ai suoi con un guizzo da 3 punti.Così lo United ha agguantato, in extremis, il quarto successo nelle ultime cinque partite di, volando al momento al quarto posto in classifica (in attesa del Tottenham, impegnato domenica in casa, contro l’Aston Villa). Velocità e classe, per una giocata che al 76' sa di conferma (senza dimenticare il secondo gol, quello della doppietta personale, annullato pochi minuti dopo per un tocco di mano). Nell’annata che ha visto l’addio tempestoso di, l’uomo che dovrà caricare sulle spalle lo United è lui.Dopo il buonin, l'attaccante inglese ha attirato gli occhi delle big d'Europa. Sulle sue tracce c'è da tempo il Psg, ma dalla sua ilavrebbe una clausola unilaterale per il rinnovo automatico del contratto (che dall'attuale scadenza a giugno 2023 passerebbe a giugno 2024). I Red Devils per ora si godono il loro gioiello, mettendo da parte le lusinghe di: "È un giocatore straordinario, qualora fosse possibile prenderlo a parametro zero tutti i club proverebbero a ingaggiarlo. Abbiamo parlato con lui in passato e non era il momento giusto. Potrebbe esserlo invece la prossima estate".