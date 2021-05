E' proprio lol'uomo a cui viene affidata la successione di Paulo Fonseca e, nonostante il raggiungimento di una semifinale di Europa League. Fortemente compromessa col pesantissimo 2-6 di Old Trafford. E pensare che, nella precedente esperienza italiana alla guida dell'Inter, tra il tecnico portoghese e il club giallorosso non sempre sono stati rose e fiori. Anzi..."A me non piace la prostituzione intellettuale, a me piace l'onestà intellettuale. Mi sembra che negli ultimi giorni ci sia una grandissima manipolazione intellettuale, un grande lavoro organizzato per cambiare l'opinione pubblica per un mondo che non è il mio.Non si è parlato del Milan che ha 11 punti meno di noi e chiuderà la stagione con zero titoli. Non si è parlato della Juve che ha conquistato tanti punti con errori arbitrali".e caratterizzata dalla rimonta interista avviata dal discusso calcio di rigore poi trasformato da Balotelli.Inter e Roma, spesso l'una di fronte all'altra in quegli anni a contendersi finali di Supercoppa Italiana e Coppa Italia, ma soprattutto lo scudetto del, nelle mani del club capitolino fino a pochissime giornate dalla conclusione, quando Pazzini e Cassano mandarono in frantumi il sogno della formazione di Ranieri e consegnarono ai nerazzurri il secondo tassello deldella leggenda, dopo che anche la. E da una vigilia nella quale Mourinho e la presidentessa della Romanon se le erano mandate a dire. "Vergogna è rubare. Se l’Inter arriva a giocare la finale di Coppa Italia, di Champions League e a giocarsi lo scudetto, esigo rispetto.", disse lo Special One esattamente 10 anni fa dopo un ulteriore giro di polemiche dalla Capitale per una controversa vittoria in campionato sulla Lazio. A pochi giorni di distanza, Rosella Sensi avrebbe replicato con toni altrettanto perentori: "Reazioni a freddo del genere non sono giustificabili, possono istigare alla violenza. Non ho voluto parlare per un senso di reponsabilità, ho mantenuto la calma. Dispiace che qualche tifoso se la sia presa, ma spesso il silenzio costa più che parlare".Tra Mourinho e la Roma oggi è davvero tutta un'altra storia: della serie, c'eravamo tanto odiati...