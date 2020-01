Jetro Willems, difensore del Newcastle, teme più Adama Traoré di Cristiano Ronaldo. Queste le parole dell'olandese a proposito dell'esterno del Wolverhampton riportate da Goal.com: "Ho giocato contro alcuni giocatori molto bravi nella mia carriera, ma nessuno abbastanza veloce come Traoré. Incredibile, è una bestia forte e veloce. E' stato difficile sfidarlo, ma credo sia andata abbastanza bene. Cristiano è veloce, ma non come Traoré. A volte è anche più facile confrontarsi con qualcuno con un ritmo così incredibile. È conosciuto come l'uomo più veloce del calcio e ora so che è vero. Mi piace pensare di essere anche abbastanza veloce, almeno lo pensavo prima averlo sfidato. Lui va oltre".