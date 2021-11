Un attaccante russo per Andriy Shevchenko.



Uno dei possibili rinforzi di gennaio che la nuova dirigenza del Genoa vorrebbe regalare al neo-tecnico rossoblù potrebbe arrivare anch'egli dall'estremo est europeo.



Secondo quanto riporta questa mattina la Gazzetta dello Sport, l'Atalanta sarebbe pronta a liberare ​Aleksej Miranchuk, sostituendolo con Jeremie Boga del Sassuolo. In caso di partenza, però, il 26enne ex Lokomotiv potrebbe restare in Italia, accasandosi proprio al Genoa.