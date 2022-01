Inutile negarlo.Se è vero, infatti, che la sua precedente esperienza in blucerchiato è stata la migliore della sua carriera di allenatore, è altrettanto vero che il tecnico ritrova un posto in serie A dopo i fallimenti clamorosi alla guida di Milan e Torino. Due cadute che avrebbero stroncato chiunque, ma non lui, l’allenatore dalle sette vite che, evidentemente, gode ancora di una solida credibilità, nonostante i risultati scadenti e i molti esoneri. Leggere per credere.e la sua media punti in serie A è particolarmente bassa: 1,14 punti a partita.La sua peggior stagione nella massima categoria è stata quella di Cesena nel campionato 2011/2012. L’allora presidente Igor Campedelli era convinto di avere allestito una squadra competitiva, ma il campo lo smentì. Giampaolo venne esonerato dopo nove turni, senza aver vinto mai, ma avendo collezionato appena tre pareggi e realizzato la miseria di tre gol.Giampaolo non è stato sollevato dall’incarico solo in cinque campionati (su dodici) e precisamente con il Siena (2008-2009), con l’Empoli (2015/2016) e nelle tre stagioni consecutive con la Sampdoria.Pessime, nello specifico, le ultime due ultime stagioni in serie A. Prima con il Milan, nel torneo 2019/2020, con sole sette partite in panchina (tre vittorie e quattro sconfitte), nove punti e nono posto in classifica, solo sei gol segnati. Esonerato per far posto a Stefano Pioli.Poi con il Torino, nel 2020/2021, dove va anche peggio. Il presidente Urbano Cairo, che aveva avviato con lui un progetto a lungo termine e credeva ciecamente nelle sue capacità, gli concede diciotto turni di campionato. Si arrende dopo il pareggio casalingo con lo Spezia (0-0), con il Toro incapace di vincere nonostante la superiorità numerica dall’8’ del primo tempo (espulsione di Vignali). Desolanti i numeri di quell’esperienza. Giampaolo lascia la squadra granata in piena zona retrocessione con appena tredici punti in diciotto partite frutto di due vittorie, sette pareggi e nove sconfitte. Per sovrammercato, la squadra ha perso ventitré punti partendo da una situazione di vantaggio.Peccato che a Milano e Torino non sia andata così e che adesso, alla sua seconda esperienza alla Sampdoria, debba fare di necessità virtù e salvare la squadra quando il girone di ritorno è già iniziato.Come si può constatare, Giampaolo ha fallito con club piccoli, medi e grandi. L’amministratore delegato dell’epoca, Blanc, lo convocò un paio di volte a Torino per colloqui esplorativi. Poi, quando tutto sembrava fatto, lo invitò anche casa sua annunciandogli che sarebbe stato lui l’allenatore della Juve, appena risalita dalla serie B. Invece, un paio di giorni dopo, forse forzato dal presidente Giovanni Cobolli Gigli, Blanc cedette e allenatore fu nominato Ciro Ferrara.Detto che bisogna avere rispetto per l’equilibrio e i sentimenti altrui, la storia di Giampaolo ha poi incrociato quella ultracentenaria e onusta di gloria del Milan. E a quel punto l’allenatore ha fallito comunque.