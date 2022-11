Dalla Scozia arrivano notizie riguardo una nuova anomala regola che la SFA (Scottish Football Association) è pronta a mettere in atto. Si tratta di una norma che vieterà ai calciatori professionisti di colpire la palla con la testa nel giorno precedente e nel giorno successivo ai match, al fine di prevenire ripercussioni a livello celebrale. La decisione arriva dopo una ricerca dell'Università di Glasgow, che ha evidenziato la propensione dei giocatori di calcio a sviluppare malattie dovute a danni celebrali. Il provvedimento della SFA suggerisce inoltre ai club di limitare gli allenamenti per i colpi di testa a una sessione a settimana. La regola che ora viene introdotta nel calcio professionistico era già in vigore per gli under 12 scozzesi dal 2020.