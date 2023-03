Non è mai troppo tardi. Deve aver pensato questo(foto FSGC/Pruccoli) quando il 23 marzo si è messo la maglia dellae ha debuttato nella sfida persa contro l’. Un lungo viaggio, una grande emozione e un primato:. La selezione dei Titani si è affidata a lui per alzare il tasso tecnico e di esperienza di una squadra al. Qualificarsi agli Europei resta una chimera ma competere non è più un obiettivo impossibile, come dimostra la sconfitta ‘onorevole’ per 2-0 contro l’Irlanda del Nord.- Un lungo viaggio dicevamo iniziato più di 21 anni fa., Di Maio è l’emblema di quelli che i campi polverosi delle categorie minori se li è girati tutti. Difensore, una vita passata in Serie C. La Campania la lascia subito e, dopo le giovanili al. La sfilza delle squadre in cui è passato è lunghissima: San Marino, Catanzaro, Lecce, L'Aquila, Torres, Rimini, Gubbio, Matelica, Correggese, con l’highlight di una carriera toccato alla. Era il 2011 quando i rossoneri distrapparono una, Di Maio c’era e il suo contributo alla scalata dei Molossi si fece sentire. Ben, dopo le due della stagione precedente, che però non bastarono per conservare la categoria.- La sua isola felice Di Maio la trova poi a San Marino. Nelarriva ale ne diventa una bandiera, domina in campionato, gioca i preliminari di Champions League, Europa League e Conference League, vince e sceglie poi, dopo 5 anni, di passare al, suo attuale club. Il prossimo 41enne (li compirà a settembre) è fuori categoria nel campionato sanmarinese. Tanto che. Il palmares è ricco: ha vinto un Campionato di serie C1, una Supercoppa di serie C e due Campionati di serie D. Con La Fiorita, invece, una Coppa Titano, due Campionati Sammarinesi e due Supercoppe di San Marino. È qui che sceglie di mettere su famiglia, una evenienza che gli spalanca le porte di una nuova avventura.Un lunghissimo percorso iniziato 10 anni fa con la prima richiesta di cambiare nazionalità e chiusosi nel gennaio 2023 quando, davanti ai Capitani Reggenti Maria Luisa Berti e Manuel Ciavatta, ha giurato fedeltà alla Repubblica di San Marino, diventando cittadino.- Ottenuta la carta d'identità, ecco la chance che sia la selezione dei Titani del ct Fabrizioche Roberto colgono al volo. Due mesi l’esordio e il suo debutto assoluto in competizioni ufficiali per selezioni nazionali. Gli bastano pochi istanti per prendere ilNel post partita ha parlato così: "Sono contento della prestazione, del gruppo, abbiamo commesso solo due errori e li abbiamo pagati caro come sempre a questi livelli., entrare in uno spogliatoio di una nazionale è diverso che farlo in un club. Credo sia il sogno di tutti coloro che iniziano a giocare a calcio. L'Italia non mi ha mai regalato questa possibilità e ora grazie a San Marino ho realizzato questo sogno,". Di Maio è sì l'esordiente più anziano in una partita ufficiale Uefa ma anche lui deve arrendersi a chi ha fatto meglio. Il record mondiale è infatti detenuto da Kennydi(poco meno di 44 anni), senza considerare gli esordi di giocatori più anziani ma che hanno giocato per Paesi non riconosciuti dalla Uefa comee le. E nella stessa tornata di gare delle nazionali, ben due giocatori lo hanno superato per longevità. Sono, in campo a 41 anni e 176 giorni e Zlatandi 4 giorni più giovane. Di Maio dovrà tenersi in forma ancora per qualche anno per battere anche questo record.