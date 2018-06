Il Real Madrid è alla ricerca del nuovo allenatore dopo l’addio di Zinedine Zidane. Incassati i no di Low, Pochettino e Massimiliano Allegri, le Merengues stanno pensando di affidare la panchina a un grande ex. Come scrive As, tre sono i nomi sul taccuino di Florentino Perez: Guti, Hierro e Michel.





L’idea è quella proprio di affidarsi a un tecnico che conosce gli equilibri interni in casa Real: Hierro, oltre a guidare dal campo i compagni, è stato il secondo di Ancelotti; Guti è già sotto contratto allenando le giovani Merengues e Michel è una leggenda del Real. 3 nomi per una panchina, 3 nomi che possono tornare a calcare il prato del Bernabeu.