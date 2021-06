Carlo Ancelotti nuovo, vecchio, allenatore del Real Madrid. Dopo aver pensato a Raul, Conte e Xabi Alonso, per il dopo Zidane Florentino Perez ha deciso di puntare sull'usato sicuro. Sì, perché come scrive Marca il tecnico italiano sarà il prossimo tecnico delle Merengues, tornando così in quel Real dove ha vinto una Champions, forse la più simbolica della storia del club madridista: la Decima, inseguita, agognata, conquistata.



Dopo l'esperienza al Napoli, Ancelotti era volato di nuovo in Premier League per prendere le redini dell'Everton. Dopo un inizio di campionato folgorante, l'ultimo, i Toffees sono scivolati fuori dalla zona Europa, chiudendo al decimo posto, a 59 punti, alla pari con il Leeds di Bielsa. Ora, però, dopo un anno mezzo nella sponda blu di Liverpool, Ancelotti è pronto a tornare alla Casa Blanca per gestire il dopo Zidane.