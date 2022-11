L'Inter lo stava tenendo sotto osservazione, ma su Alejandro Balde ora si è inserito anche il Milan che sul mercato sta cercando un vice-Theo Hernandez al posto di Ballo Touré. Lo riporta El Nacional che sottolinea come la situazione contrattuale dello spagnolo, in scadenza di contratto al 30 giugno 2024 con il Barcellona, sia appetibile per i rossoneri che con l'agente, Jorge Mendes stanno già parlando per il futuro di Leao.