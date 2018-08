Potrebbe finire dopo solo una stagione l’avventura di André Silva con la maglia del Milan. L’attaccante portoghese, secondo quanto riporta As, è vicino al Siviglia, che dopo aver perso Batshuayi ha puntato tutto sull’ex Porto, oggetto misterioso dell’ultima stagione rossonera. L’accordo, secondo quanto si legge in Spagna, è vicino alla fumata bianca, tanto che l’ ufficialità è attesa a breve.



LA POSIZIONE DEL MILAN - In Spagna parlano di prestito secco, il Milan per ora frena: è disposto a lasciar partire la punta del Portogallo, ma vorrebbe monetizzare dalla sua cessione. Il Siviglia non ha nessuna intenzione di investire i 32 milioni di euro necessari a Leonardo per evitare una minusvalenza, ecco perché André Silva potrebbe partire in prestito oneroso, con diritto di riscatto.