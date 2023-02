È sempre calciomercato, anche a sessioni chiuse, ma i colpi continuano a farli le squadre straniere. Dalla Spagna rimbalzano voci secondo cui pare che Houssem Aouar abbia ormai trovato un accordo con il Betis Siviglia. Il giocatore del Lione è da tempo uno dei gioielli più desiderati del mercato, anche vista la sua situazione contrattuale: il centrocampista infatti andrà in scadenza a giugno col club francese.



In tanti lo stavano seguendo. Dalla Spagna (c’erano anche i rivali e concittadini del Siviglia) all’Inghilterra, dove a lui si era interessato il Nottingham Forest. E anche in Italia alcune voci lo volevano prima alla Roma e poi al Milan, cui era stato proposto più volte. A spuntarla invece è stata la squadra di Manuel Pellegrini che lo potrà accogliere dal prossimo luglio a parametro zero. Sono da limare solo gli ultimi dettagli, ma, come riportano in Andalusia, è tutto pronto. Il giocatore talentuoso ma incostante che aveva fatto innamorare ai suoi esordi tanti club, Juve su tutti, ripartirà dalla Liga.



Prodotto del florido vivaio del Lione, Aouar è ormai ai margini del progetto di Blanc. Quest’anno ha collezionato solo 9 presenze e meno di 400’ e andrà ora a unirsi a una rosa già piena di giocatori talentuosi come Canales e Fekir. Con l’ex obiettivo del Milan in più nel motore, l’assalto a un posto nella prossima Champions League dei biancoverdi è in discesa.