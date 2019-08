Possibile addio al Barcellona per Ariedo Braida, ex direttore sportivo del Milan. Secondo quanto riporta la radio catalana Rac1, infatti, nella giornata di oggi era presente in sede Juan de Dios Crespo, avvocato del Barça, per lavorare alla risoluzione del contratto. Braida, arrivato nel 2015 come consulente internazionale di calcio, ha firmato nel 2016 il rinnovo del contratto fino al 2021 come direttore sportivo e consulente internazionale.