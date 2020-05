Non solo Pjanic-Arhtur, si allargano le tessiture di mercato tra Juventus e Barcellona: i due club, in ottimi rapporti dopo lo scambio di giovani avvenuto a gennaio tra Matheus Pereira e Marques, continuano ad intessere discorsi relativi alla prossima stagione. Un grande classico, un asse ormai comprovato: il club blaugrana ha dato il via libera ai bianconeri per trattare il centrocampista brasiliano e vorrebbe in cambio portare alla corte di Setien il bosniaco, ma le trattative, secondo quanto riporta dalla Spagna il Mundo Deportivo, non finiscono qui.



SCAMBIO DE SCIGLIO-TODIBO - Juventus e Barcellona starebbero infatti lavorando anche ad un possibile scambio tra i difensori Mattia De Sciglio e Jean Clair Todibo, grande novità nella prossima finestra estiva: il terzino italiano piace ai catalani per la propria duttilità, mentre il dirigente bianconero Fabio Paratici sta valutando il profilo del difensore francese, attualmente in prestito con diritto di riscatto e controriscatto allo Schalke 04, dopo essere stato accostato a più riprese al Milan. L'asse italo-catalano si scalda sempre più.