Potrebbe cambiare radicalmente il futuro di Sofyan Amrabat, che pareva promesso sposo del Barcellona. Aggiornamenti arrivano dalle colonne del Mundo Deportivo che riportano un virgolettato da ambienti molto vicini a quelli del mediano della Fiorentina proprio a proposito della società spagnola: "Non si hanno più notizie del Barcellona. In questo momento ci sono altri club che sono in una posizione migliore rispetto a loro"