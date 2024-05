Dalla Spagna, Barcellona su Verratti: i dettagli e le alternative, c'è un ex Inter

, dopo un solo anno in Qatar. Dopo undici stagioni al PSG, l’azzurro si è trasferito all'Al Arabi per 45 milioni di euro. Una scelta forzata per il 31enne centrocampista, scaricato da Luis Enrique e dimenticato dai club europei, poco propensi ad avere sulle spalle il suo ingaggio elevato.L'ex Pescara può però tornare nel Vecchio Continente e dalla porta principale: secondo Mundo Deportivo, infatti,Un interesse datato, quello dei blaugrana: nel 2017 il trasferimento sembrava fatto, ma alla fine rimase a Parigi; Verratti, ora, dovrà accettare una significativa riduzione dello stipendio, anche se il Barça non pensa solo a lui: nel radar di Deco ci sono da tempo anche Martin Zubimendi (Real Sociedad), Joshua Kimmich (Bayern Monaco), Douglas Luiz (Aston Villa) e una vecchia conoscenza della Serie A, Marcelo Brozovic, oggi all'Al Nassr.

In questa stagione Verratti ha disputato 17 delle 22 partite della Stars League qatariota, con 7 assist a referto. L'Al-Arabi è solo quinto in classifica, a ben 18 punti dalla prima posizione, occupata dall'Al Rayyan.