Niente Napoli: Rodriguez verso il Barcellona

Ilstudia le mosse per rialzarsi dopo una stagione ampiamente deludente. Mentre tiene banco la corsa alla panchina, con Antonio Conte, Stefano Pioli, Gian Piero Gasperini e Vincenzo Italiano come possibili candidati per il dopo Calzona, gli azzurri di De Laurentiis preparano anche i prossimi colpi di mercato.Anche a parametro zero, perché tra i nomi attenzionati dalla dirigenza partenopea c'è anche quello di, centrocampista argentino classe 1994 in scadenza di contratto con il- Nei giorni scorsi, il giocatore aveva lasciato intendere in un'intervista a Marca che il rinnovo con il club di Siviglia fosse lontano: "La mia decisione dipende da tante cose, ma l'ho già detto, non voglio creare false aspettative nelle persone. L'unica cosa che posso dire è che sono molto affezionato a questo club, a questi tifosi, ma nella vita bisogna considerare tutto. A oggi né io né la società abbiamo alcuna certezza su quello che potrà accadere. In questo momento non so se rinnoverà il mio contratto. Il Betis è casa mia, mi dispiace non aiutarvi, potrei dirvelo se lo sapessi, ma per ora ancora non so niente. Io qui sono stati felice in questi quattro anni e mezzo e sono ancora felice, per ora penso a godermi le ultime partite di questa stagione".

- I media argentini avevano indicato il Napoli come la squadra in pole position per Rodriguez, ma non saranno gli azzurri ad assicurarsi il centrocampista: come riferisce Sport infatti, ilha virtualmente messo le mani sul ragazzo, nulla di firmato ma intesa raggiunta per un contratto biennale con opzione per un'altra stagione.