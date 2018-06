Una confessione che avrebbe del clamoroso. Secondo quanto riportato dal portale spagnolo Diario Gol, Dani Ceballos ha già svelato ai suoi compagni di squadra del Real Madrid quale sarà il suo futuro. Il centrocampista classe 1996 arrivato la scorsa estate a Madrid dal Betis Siviglia per 16,5 milioni di euro, deluso per lo scarso impiego di questa stagione (solo 22 presenze tra Liga e coppe), avrebbe confessato: “Me ne vado al Milan”. Parole rilasciate al termine di una stagione che Ceballos voleva vivere da protagonista con la maglia dei Blancos.



RINFORZO IDEALE - Il giocatore non avrebbe digerito bene soprattutto le zero presenze nella fase a eliminazione diretta della Champions League con la maglia del Real Madrid. Tra match d’andata e ritorno con Paris Saint-Germain, Juventus, Bayern e Liverpool, una sola convocazione, nel ritorno coi bavaresi. Nelle altre 6 gare, Ceballos ha guardato i suoi compagni dalla tribuna. E adesso vuole tornare a giocare con più continuità, lontano da Madrid. Il Milan dal suo canto è interessato al centrocampista, che risponde in pieno all’identikit tracciato da Massimiliano Mirabelli e Rino Gattuso: “Cerchiamo un centrocampista che sia una via di mezzo tra Kessie e Bonaventura”, ha detto il ds rossonero. Ceballos lo è e piace al Milan, ma ogni discorso è rimandato a dopo le decisioni dell’Uefa.