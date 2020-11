Una serie di indizi che profumano di riavvicinamento al mondo Real Madrid. Secondo Marca, quotidiano vicino alle vicende dei Blancos, Cristiano Ronaldo sarebbe tornato in buoni rapporti con le Merengues, come testimonia la presenza al Bernabeu in occasione del Clasico di marzo e una serie di foto postate sui social. Il Real, dal canto suo, osserva la situazione del portoghese. Non è un segreto, infatti, che la Juve voglia abbassare il monte ingaggi, anche se la differenza tra il fisco italiano e quello spagnolo rappresenta un problema per un possibile ritorno a Madrid.