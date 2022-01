Ousmane Dembélé verso Parigi. Come riporta Sport, il Barcellona e il Psg stanno lavorando per chiudere il colpo prima della fine del mercato invernale e le basi sono ben poste. Come riportato anche da Footmercato, Leonardo sarebbe il principale responsabile dell'operazione che si sta portando avanti in questo momento e da cui tutte le parti ne trarrebbero vantaggio. E spunta un accordo verbale di massima già raggiunto.