Marca si è chiesta, con un lungo approfondimento, dove potrebbe andare Cristiano Ronaldo visto che i suoi giorni al Real Madrid sembrano ormai contati dopo le dichiarazioni post vittoria in Champions League. La prima destinazione che viene in mente è il Manchester United, dove si è consacrato a livello internazionale vincendo sia la Champions che il primo Pallone d'Oro. C'è naturalmente anche l'opzione Manchester City. Uscendo dall'Inghilterra, solo il PSG sembrerebbe in grado di convincere il calciatore, magari offrendo al Real Mafrid uno scambio con Neymar, l'ipotesi più affascinante. Altre possibilità in Europa? Sono Bayern Monaco e la Juventus.