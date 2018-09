E' stata un’estate tranquilla la scorsa per Paulo Dybala. Il numero 10 argentino è rimasto alla Juventus dopo aver firmato il rinnovo contrattuale, e adesso scalpita per ritagliarsi un ruolo di primo piano in bianconero (che l’ha lasciato in panchina nelle ultime due partite). Ma dalla Spagna si continua a guardare con interesse alla Joya: secondo Don Balón, Dybala è un profilo che piace molto al presidente del Real Madrid Florentino Pérez. Proprio il club campione d’Europa sarebbe la prima scelta del giocatore in caso di addio alla Juve.