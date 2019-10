Christian Eriksen è ufficiosamente sul mercato. Il centrocampista danese del Tottenham è oggi lontanissimo dal raggiungere un'intesa per prolungare il contratto in scadenza a giugno 2020 e il club inglese ha deciso per questo motivo di anticipare il suo addio al mese di gennaio. Secondo quanto riferiscono As e Marca, il Real Madrid, che già in estate aveva fatto sondaggio presso l'entourage del calciatore per regalare a Zidane un'alternativa di alto livello a Modric e Kroos, è pronto a tornare alla carica, sfruttando il fatto che la valutazione dell'ex Ajax è destinata a crollare vertiginosamente rispetto agli 80 milioni di euro di poche settimane fa.



C'E' ANCHE LA JUVE - I blancos non sono l'unica società in attesa di evoluzioni sul futuro di Eriksen e dovranno affrontare la concorrenza di squadre disposte anche ad aspettare giugno per ingaggiarlo a parametro zero dopo essersi accordati nel corso del mercato invernale. Tra queste, sempre secondo i media spagnoli, ci sono il Bayern Monaco e la Juventus, quest'ultima molto attiva sul fronte dei colpi a costo zero da diverse stagioni a questa parte.



FATTORE POGBA - Chi invece può rappresentare una minaccia a stretto giro di posta per il Real Madrid, che rimane comunque favorito, è il Manchester United, in cerca di rinforzi immediati per raddrizzare una stagione partita malissimo e, guarda caso, con in rosa un Paul Pogba da tempo desideroso di cambiare aria. Con Real Madrid e Juventus parti interessate anche in questa circostanza.