In casa Barcellona ci si interroga su chi possa concretamente cogliere la pesante eredità lasciata da Andrés Iniesta. Come riportato da As, uno dei principali nomi per coprire il buco lasciato dall'illusionista è quello di Christian Eriksen del Tottenham. Il danese ha fatto molto bene nell'ultima stagione, sia in Premier League, sia in Champions League e per lui potrebbe essere arrivato il momento del definitivo salto di qualità.