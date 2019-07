Secondo quanto riporta ESPN Es, Rafinha potrebbe essere un nome concreto per il futuro della Fiorentina. Il giocatore era vicino al Valencia, che però non vuole spendere i 15 milioni richiesti dal Barcellona, che invece i viola sarebbero disposti a mettere sul piatto. Dopo l'esperienza all'Inter, il figlio di Mazinho potrebbe tornare in Italia, stavolta con la maglia viola.