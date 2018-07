Cristiano Ronaldo alla Juve è un affare in via di definizione. Sia a Torino che a Madrid si stanno facendo i conti per quello che sarebbe davvero l’affare del secolo. Secondo El Chiringuito la dirigenza bianconera nutre alcuni dubbi, eccoli riassunti qua sotto:



"1. Il costo totale dell'operazione si aggira sui 400 milioni, sono il 25% del valore globale della Juventus, presupposti importanti visto che è quotato in borsa;

2. In più ci sono le commissioni per Mendes, non meno di 10 milioni di euro;

3. Marotta, in particolare, considera il colpo una 'locura', una follia. Non solita dalle parti di Torino;

4. Deve cedere 3 o 4 giocatori importanti per pagare il suo contratto e salario;

5. I dubbi su ciò che può scatenare il fair play finanziario

6. Nonostante tutto questo, però, la Juve considera sconveniente tirarsi indietro ora, per i tifosi, per l'opinione pubblica e anche per i riflessi che sta avendo a livello internazionale".