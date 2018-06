Per il Barcellona, il rischio di veder sfumare il colpo Antoine Griezmann è reale: secondo Don Balón, dal Camp Nou è già partito un piano B qualora l’affare per l’attaccante dell’Atlético Madrid saltasse definitivamente. Il club blaugrana avrebbe inserito nella propria lista quattro acquisti prioritari. Il primo è Miralem Pjanic della Juventus, la prima scelta per rinforzare il centrocampo di Valverde. Per il reparto offensivo potrebbe essere assalto a Mohamed Salah del Liverpool, mentre in difesa arriverà Clément Lenglet. Poi sarà il momento di trovare un nuovo terzino sinistro, che vada a sostituire Lucas Digne.