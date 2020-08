Il Barcellona ha scaricato Luis Suarez e Arturo Vidal: lo assicurano RAC1 e Mundo Deportivo, che rivelano come il nuovo tecnico Ronald Koeman abbia comunicato ai due che sono fuori dal progetto e devono trovarsi squadra. Per Vidal possibile ritorno alla Juventus mentre per Suarez, riferisce Sport, ci sono gradimenti da parte di Inter, Lazio e Milan, ma l'unica proposta concreta è arrivata dall'Ajax.