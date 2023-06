Fabricio Diaz, una delle stelle dell'Uruguay campione del Mondo Under 20, è nel mirino del Barcellona, che secondo Jijantes ha già allacciato i contatti ma deve aspettare il via libera della Liga per la questione legata al monte ingaggi. Il Liverpool di Montevideo alzerà sicuramente la richiesta iniziale di 20 milioni di euro, ci sono altre squadre come Villarreal e Braga sul centrocampista.