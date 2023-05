Secondo quanto riportato dal portale spagnolo As, il Barcellona in estate tornerà alla carica per Sofyan Amrabat. con l'intenzione di ottenere un prezzo ragionevole per il centrocampista, soprattutto considerando che il suo contratto scade nel 2024, e che potrebbe arrivare a titolo gratuito se si aspetterà un altro anno. Inoltre, i blaugrana si aspettano anche l'intervento di Amrabat, che già lo scorso gennaio si era mostrato disposto a lasciare Firenze per firmare col Barcellona.