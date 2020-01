Ivan Rakitic alla Juventus? Un'operazione complicatissima, considerando l'importanza del giocatore e i tempi piuttosto ristretti da qui alla conclusione delle trattative in Italia, fissata per le 20 di venerdì 31. Ma dalla Spagna, in particolare il quotidiano di Barcellona Sport riferisce che il club blaugrana non ha rinunciato all'idea di cedere il centrocampista croato classe '88 in questa finestra di mercato. E i bianconeri rappresenterebbero tuttora l'opzione più calda.



SCAMBIO CON EMRE CAN? -Nonostante il tramonto dell'ipotesi di scambio con Bernardeschi - con la Juventus che pretendeva un conguaglio economico di 20 milioni di euro - il Barcellona preme per trovare una sistemazione immediata a Rakitic, che dal canto suo preferirebbe attendere l'estate per valutare al meglio il proprio futuro. Il suo contratto col Barcellona scade a giugno 2021, una ragione che induce i catalani a evitare il rischio di trattare a giugno in una posizione di debolezza; secondo Sport, la chiave di volta può essere ancora una volta un'idea di scambio, col nome di Emre Can (in trattativa avanzata col Borussia Dortmund) che può essere quello decisivo.