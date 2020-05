In Spagna sono sicuri: Miralem Pjanic è a un passo dal Barcellona. Secondo il quotidiano catalano Sport, i blaugrana avrebbero intenzione di chiudere al più presto l'affare con i bianconeri, prima di dare l'assalto a Lautaro Martinez. Da Torno è arrivato l'ok per l'operazione, che potrebbe non prevedere alcuna contropartita tecnica. In quel caso, Fabio Paratici ripiegherebbe su Jorginho.



CAMBIO STRATEGIA - Le recenti chiusure di Arthur, infatti, arrivate tramite le parole della madre e dell'entourage, allontanano il brasiliano dall'Italia. Sarri, dal canto suo, non è interessato a nessun altro centrocampista blaugrana, motivo per cui andrà all'assalto del regista del Chelsea, vecchio pallino del tecnico. Secondo Sport, inoltre, Pjanic avrebbe già parlato con Quique Setién. C'è già un accordo di massima per un contratto quadriennale: il Barcellona accelera, nei prossimi giorni vuole chiudere la trattativa.