Sime Vrsaljko, terzino dell'Inter, in prestito con diritto di riscatto dall'Atletico Madrid, rischia di tornare in Spagna in estate. Come scrive As, infatti, la società nerazzurra non è sicura di voler investire 17,5 milioni di euro (oltre ai 6,5 versari in estate per il prestito): tanti infortuni, poca continuità. Il riscatto è complicato.