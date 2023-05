Alvaro Morata. Secondo il Mundo Deportivo l'ex Juve è uno dei profili seguiti dal Milan per rinforza l'attacco in vista della prossima stagione. Il classe 1992 è in scadenza con l'Atletico Madrid nel 2024: senza rinnovo un addio il prossimo a giugno è assai probabile. I colleghi spagnoli aggiungono anche che i rossoneri hanno pronta un'offerta da 15 milioni di euro: una proposta assai lontana dal prezzo fatto dai Colchoneros.