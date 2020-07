Dalle stelle alle stalle nel giro di... un lockdown. La stagione delè passata dal momento della ripresa del campionato dall'essere potenzialmente esplosiva a potenzialmente fallimentare con gli uomini allenati dache si sono trovati nel giro di un mese da potenzialmente in Champions League a potenzialmente fuori da tutto in vista della prossima stagione. "Potenzialmente" perché se in campionato gli Azulones sono riusciti a non centrare neanche la qualificazione alla prossima Europa League,. Chance ridotte, che stanno quindi facendo riconsiderare anche alcuni piani mercato e in particolare la posizione diè stato riscattato dal Barcellona lo scorso 30 giugno sfruttando il diritto dapresente nel suo contratto. L'uscita dalle coppe Europee potrebbe spingere verso unache potrebbe addirittura spingere per l'addio. Il costo così contenuto pagato dal Getafe per trattenerlo permette anchee questo sta spingendo diversi club ad avvicinarsi a lui.- Secondo quanto riportato da Mundo Deportivo in Spagna oltre aè in prima fila nel caso in cui Cucurella fosse messo sul mercato.e prendere il posto in organico del partente Diego. Non a qualunque cifra e senza la volontà di svenarsi, avrebbe comunque un pedigree e un bagaglio di esperienza maggiore rispetto a tanti altri candidati.