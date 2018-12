Due sono i club pronti a sfidarsi per Isco. Come scrive As, Juventus e Paris Saint-Germain sono le società maggiormente interessate all'acquisto del centrocampista del Real Madrid. Il padre-agente del 22 blanco ha già avuto un colloquio con Al-Khelaifi, proprietario dei francesci, che al momento, però, sono sotto l'occhio attento della Uefa per il Fair play finanziario e quindi non possono sbilanciarsi su investimenti futuri. La Juve, quindi, è in piena corsa.