Secondo quanto riportato da Cadena Ser in Spagna il Real Madrid ha proposto ufficialmente a Marco Asensio il rinnovo di contratto alle stesse condizioni attuali. Il giocatore non è convinto soprattutto del ruolo che avrebbe in maglia Merengue ed è tentato dall'addio con il Milan e Paolo Maldini che lavorano ai suoi fianchi da tempo. Il club spagnolo per poter acconsentire a un addio chiede non meno di 40 milioni di euro.