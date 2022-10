Nonostante i rumors di mercato che lo vogliono pronto a dire addio e in rottura con il Paris Saint Germain, nel futuro di Kylian Mbappé potrebbe non esserci più il Real Madrid. Secondo quanto riportato da El Chiringuito, le Merengues non sono più interessati e hanno mollato l'asso francese dopo il disastroso stop della trattativa dell'ultima estate.