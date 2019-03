Il Real Madrid non molla la pista Mauro Icardi, anzi: in Spagna sono fiduciosi sull'affare. Secondo quanto riferisce l'edizione odierna di As infatti, la dirigenza delle merengues ritiene che l'operazione sia fattibile per i rapporti delicati tra l'Inter e il suo ex capitano, per il quale c'è già un prezzo: 80 milioni di euro, senza aste internazionali sarà questa la cifra da corrispondere ai nerazzurri per portare l'argentino a Madrid.