A lasciare il Milan, nonostante le tante voci di mercato relative a Gigio Donnarumma, corteggiato dal PSG, potrebbe essere un altro portiere: Pepe Reina. Sul portiere spagnolo ex Napoli infatti, secondo quanto riportato da As, è piombato il Real Madrid, alla ricerca di un secondo portiere di esperienza.



I DETTAGLI - I blancos, infatti, sono alla ricerca di un vice Courtois visto che Keylor Navas è stato proposto al PSG nell'ambito dell'affare Neymar e sembra destinato a lasciare in ogni caso la Spagna. E il profilo di Reina è stato individuato come ideale sia per il carisma dello spagnolo, sia per la sua esperienza internazionale. Oltre ai vertici societari, infatti, anche i senatori dello spogliatoio del Real hanno dato il benestare all'arrivo di Reina. E il Milan non si opporrebbe a un addio dell'ex Napoli, che ha un ingaggio molto pesante, fin troppo, per essere solo un secondo. Lo stesso Reina non chiuderebbe a un trasferimento al Real, dove avrebbe l'occasione di tornare in una squadra pronta a giocare da protagonista in Europa.