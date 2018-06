Anche in assenza di comunicazioni ufficiali (ma c'è un contratto in essere), Massimiliano Allegri e la Juventus hanno deciso di andare avanti insieme. Marotta e Paratici stanno delinando insieme al tecnico livornese le strategie per il mercato estivo, ma lo scossone arrivato da Madrid con le dimissioni di Zidane ha comunque generato un ipotetico effetto domino sulle altre principali panchine europee.



E' AS da Madrid, nell'edizione on line, a ipotizzare l'interessamento di Florentino Perez per Massimiliano Allegri. "Un nuovo nome" per la panchina del Real, si legge, apprezzato dai vertici della Casa Blanca per gli ottimi risultati raggiunti in Italia e per l'alto profilo mantenuto in Europa in quadriennio contraddistinto dal raggiungimento di due finali. A favore di Allegri anche la consolidata capacità di gestire più stelle all'interno dello spogliatoio. AS allo stesso modo però precisa come non ci sia stato neanche il minimo sondaggio, ma che si tratti solo di un'idea dei vertici Real. Quello che viene teorizzato sarebbe un vero e proprio "strappo" di Allegri alla Juventus che oggi, alla luce dei buonissimi rapporti tra il tecnico e la società, non sembra realistico.