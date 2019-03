La Juventus sfiderà martedì l'Atletico Madrid in Champions per il ritorno degli ottavi di finale. Il giornalista Eduardo Inda ne ha parlato così al Chiringuito: "Ci sono giocatori del Real Madrid che vorrebbero l'eliminazione della Juve di Cristiano Ronaldo. Qualcuno tifa addirittura per gli acerrimi rivali dell'Atletico Madrid pur di vedere CR7 fuori".