Lavori in corso in casa Juve, Fabio Paratici si sta muovendo per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione. Dopo l'acquisto di Arthur, i bianconeri possono rinforzare il centrocampo con un giocatore del Real Madrid: secondo Don Balon infatti in casa merengue stanno valutando seriamente l'offerta dei bianconeri per Toni Kroos. Ulteriore segno di una rivoluzione in corso per la Juventus: mentre i giocatori si avviano verso la conquista dello scudetto la dirigenza è già al lavoro per il prossimo anno.