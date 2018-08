Secondo Don Balón, il presidente del Real Madrid ha identificato inl’erede ideale di CR7. Accogliere quest’estate il brasiliano al Bernabéu si è rivelata un’impresa impossibile, ma i Blancos sono ancora al lavoro per l’obiettivo numero uno. Florentino sarebbe disposto ad un’offerta record per riportare in Liga l’ex Barça: 350 milioni di euro sul tavolo del Paris Saint-Germain. Tutto per il sostituto di Cristiano Ronaldo, approdato alla Juve per 100 milioni in questa pazza finestra di mercato.