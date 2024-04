Dalla Spagna: Inter su Hermoso, contatti avviati e contratto pronto

Manca poco alla vittoria dello scudetto numero 20 da parte dell'Inter, ma il club nerazzurro è già proiettato al futuro.Come riporta AS, infatti,A oggi, non sembrano esserci margini per un rinnovo ( come dichiarato anche dall’agente ) eHermoso ha anche proposte dalla Premier League, ma l'Inter si dice ottimista sulla possibilità di ingaggiarlo.