Se Taremi e Zielinski sono colpi già programmati, servirà un ingresso anche in difesa. La dirigenza nerazzurra ha individuato il rinforzo perfetto per la difesa a 3 dell'Inter:Il club ha infatti intrapreso la via dell'abbattimento del monte ingaggi e l'unica proposta presentata al giocatore è al ribasso: qui si inseriscono le candidate acquirenti, da tutto il mondo. Sono attenti gli occhi dell'Arabia Saudita, così come delle inglesi come Aston Villa e West Ham United. In Italia la Juventus lo aveva valutato l'estate scorsa all'arrivo di Cristiano Giuntoli e oggi è un nome che continua a piacere.

L’Inter lo sta tenendo monitorato per la sua duttilità tra il ruolo di centrale e di braccetto a sinistra.Alvaro Morata, inoltre, gli ha consigliato l'Italia, come riporta La Gazzetta dello Sport.