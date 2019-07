. Si sono trovato alla, dove uno ha esaltato l'altro, rendendolo uno dei centrocampisti top in Europa: da scommessa prelevata dala punto di forza del club bianconero che ha aperto il ciclo di vittorie dell'era Agnelli. E ora, Arturoe Antonio Conte, possono ritrovarsi sotto tinte diversi.Sì, perché l'segue sempre il centrocampista del, che resta in uscita nonostante una seconda parte di stagione buona, in cui si è ritagliato il suo spazio acquisendo importanza nello scacchiere di, l'ipotesiè più in piedi che mai.- Non a titolo definitivo, ma in prestito. Se l'Inter dovesse riuscire a piazzare tutti gli esuberi in mezzo al campo, vale a diree Radja, cercato dal Monaco il primo, da Genoa e Fiorentina il secondo, da club cinesi e la Samp il terzo, ecco che il cileno potrebbe effettivamente arrivare.. E a fine agosto il suo desiderio può diventare realtà. FANTACALCIOMERCATO , il gioco più appassionante e divertente del web.Si può giocare solo su CALCIOMERCATO.COM e la partecipazione è GRATUITA.Basta essere registrati a Calciomercato.com e cliccare su fanta.calciomercato.com