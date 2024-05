L’endorsement di Capello, i fattori Mendes e Villas-Boas: tutti i pro e i contro di Conceiçao al Milan

Per l’addio di Stefano Pioli, nonostante manchino ancora quattro partite al termine della stagione, è a un passo. Alla fine della stagione, il tecnico emiliano terminerà il proprio rapporto professionale con la piazza rossonera, pronto per una nuova avventura in Serie A (leggasi Napoli, SCOPRI QUI I DETTAGLI ). Dopo la rivolta social dei tifosi, che hanno scartato l’ipotesi Lopetegui, ecco che, al fine di poter scegliere il tecnico che soddisfa maggiormente le idee della proprietà e che possa sviluppare al meglio il progetto tecnico meneghino, che punta a tornare vincente in Italia nel corso delle prossime stagioni.

. Sono vari i candidati che sono emersi nel corso di queste ultime settimane (Van Bommel, Fonseca ( LEGGI QUI PRO E CONTRO ), De Zerbi ( SCOPRI PERCHE’ PIACE AL MILAN ), Tedesco, Galtier), ma ciò che emerge, al di là di tutti i sondaggi, è l’importanza di tale decisione.Tutto il board meneghino è cosciente che colui che diventerà il nuovo volto del progetto del Diavolo sarà anche il simbolo delle intenzioni, delle prospettive e degli obiettivi di RedBird. Impossibile sbagliare, dunque. La dichiarazione made in RedBird del Milan sta per arrivare, il nuovo Milan sta per nascere.

MILAN, MENDES HA PROPOSTO COINCEÇAO: LA SITUAZIONE

L’ex-esterno di Lazio e Inter (che dal 2017 è alla guida del Porto, club con il quale ha vinto 3 campionati e altri 7 trofei nazionali) è stato proposto ai vertici della società milanese da Jorge Mendes, il suo agente, nonché quello della stella portoghese del Milan, Rafael Leao. Come già noto,

E, a proposito di rinnovi,Il tecnico lusitano ha firmato il contratto con i Dragoes assieme all’ex-presidente Pinto da Costa. Tuttavia, al suo interno, è presente una clausola bilaterale per annullarlo sia da parte dell'allenatore che da parte del nuovo presidente André Villas Boas. Chariamo:. La messa nera su bianco, infatti, era vincolata alla conferma dello storico presidente Pinto Da Costa nella sua carica, ma le ultime elezioni hanno visto trionfare lo storico ex, anche dell'Inter, André Villas Boas, che ora dovrà prendere una decisione definitiva sul futuro del suo allenatore.

COINCEÇAO IN CORSA PER IL MILAN

Ma perché il profilo di Sergio Conceiçao piace alla dirigenza e alla proprietà rossonera?– basti ricordare Eder Militao (oggi uno dei pilastri della difesa del Real Madrid di Carlo Ancelotti), Sergio Oliveira, passando per Luis Diaz (attualmente esterno al Liverpool di Klopp, arrivato in Premier League per 47 milioni di euro) e Otavio –, caratteristica questa che la proprietà del Milan apprezza molto. Inoltre,: non essere competitivi per vincere il campionato in Portogallo è un’opzione non considerata (altra caratteristica ricercata dal futuro del Milan). I rossoneri desiderano anche un allenatore che abbia già accumulata buona esperienza internazionale, aspetto che Conceiçao possiede, viste le tante partecipazioni del Porto nell’Europa che conta – che a Milano ricorderanno bene, nell’anno del ritorno in Champions League -.

Finisce qui? Non proprio.– visto il suo passato da calciatore con le maglie di Inter e Lazio –. Conceiçao è un allenatore alla Conte o Simeone che usa principalmente due moduli: il 4-4-2 e il 4-2-3-1 (stesso sistema di gioco utilizzato negli ultimi anni dal Milan con Pioli), con la sovrapposizione dei terzini e il trequartista che cerca di triangolare con i due mediani per creare superiorità numerica. Tanto gioco sugli esterni e una proposta spumeggiante e offensiva, questi i fondamentali della sua idea di calcio.

COME PUO’ GIOCARE IL MILAN CON CONCEIÇAO

Tanti fattori positivi per il tecnico del Porto, che vengono confermati anche da una figura storica per il Milan comeche, a La Gazzetta dello Sport, si è espresso così: "Da noi ha giocato e vinto, questo può senz'altro aiutarlo a gestire la pressione dell'ambiente., lo abbiamo visto in Champions. Quando le italiane hanno incontrato il Porto hanno sofferto spesso. Ma c'è un'altra cosa che mi piace di Conceiçao:E' abituato a costruire e a farlo con una mentalità vincente. Ha fatto sua la filosofia del Porto, dove storicamente si crea valore vincendo.".

Al di là dell’esperienza nazionale in giro in Portogallo ( e alla breve parentesi in Francia, alla guida del Nantes), a fomentare i dubbi è quella mancanza di reale esposizione al calcio al di fuori dei confini nazionali, almeno per quanto riguarda i campionati da disputare.. La Serie A è un torneo differente dalla Liga Portugal. Oporto non è Milano, il do Dragão non è San Siro.arrivate anche nel corso dell’ultimo periodo, dato anche il trasferimento di Taremi proprio dal Porto alla società di Viale della Liberazione. Dubbi, pro e contro. Ma, come si suol dire, se son rose, fioriranno. Intanto,