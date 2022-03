Dalla Spagna ne sono certi. Secondo Todofichajes.com, il Bayern Monaco è in pole per Ryan Gravenberch, terzino 19enne che si sta mettendo in bella mostra con l'Ajax e sta attirando l'attenzione di diverse big europee. Valutato 40 milioni di euro, piace molto anche alla Juve ma la concorrenza non manca: su di lui, infatti, ci sono anche Manchester United, Liverpool e Arsenal.